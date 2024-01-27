Tak Cuma Mobil Listrik dan Pajak Motor BBM, Luhut Putar Otak Atasi Polusi Udara

JAKARTA - Pemerintah terus mencari cara mengatasi polusi udara di Jakarta dan daerah sekitarnya. Berbagai isu dilempar ke ruang publik untuk mendapat respons masyarakat luas.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebut, pemerintah berupaya mencari jalan keluar terbaik dengan melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat.

Karena itu, berbagai wacana sengaja dibuat otoritas. Misalnya, isu kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) hingga ada area khusus untuk kendaraan listrik berbasis Battery atau electric vehicle (EV Battery).

“Salah satu kita pikir bagaimana kalau kita naikin pajak (PBBKB) untuk memaksa orang supaya pindah ke (kendaraan listrik), kita misalnya nomor ganjil genap, nanti ada area yang hanya untuk EV, hanya mungkin nanti apa lagi? Macam-macam wacana lah, mungkin ada dari kalian juga pikiran lain,” ujar Luhut saat ditemui wartawan, ditulis Sabtu (27/1/2024).

Untuk rencana kenaikan pajak BBM kendaraan bermotor, meski berupa wacana awal pemerintah sudah melakukan hitung-hitungan. Termasuk, mengurangi subsidi BBM.

“Kita belum tahu, mungkin saja, bisa saja harga subsidi bisa jadi kurang nanti, we don’t no. Kita kan bicara air pollution, polusi udara, nah polusi udara ini sangat berbahaya karena itu kita mencari solusinya, solusinya tuh banyak parameternya, salah satu adalah mobil listrik,” ucapnya.