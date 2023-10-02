Kereta Cepat Whoosh Diresmikan, Luhut: Kita Patut Bangga Indonesia Ciptakan Sejarah Baru

Luhut sebut kereta cepat jadi sejarah baru dunia (foto: MPI)

JAKARTA – Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi sejarah baru dalam dunia perkeretaapian. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sebagai bangsa Indonesia seharusnya bangga karena berhasil mencatatkan sejarah.

"Pada hari ini Kita patut berbahagia dan berbangga hati bahwa bangsa Indonesia akan menorehkan tinta sejarah baru dalam dunia perkeretaapian modern," katanya.

Luhut mengungkapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan semangat kepada pihak yang terkait untuk menyelesaikan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pasalnya kaya Luhut, sejak ia diperintahkan untuk dapat menyelesaikan proyek ini pada 2019 lalu ia banyak menemukan sejumlah kendala yang dihadapinya.

BACA JUGA: Akses Penumpang Kereta Cepat Whoosh Menuju Stasiun Halim Dilengkapi Transjakarta

"Ada banyak masalah dan kendali yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik, mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat covid-19," katanya.