Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tanda Modernisasi Transportasi Massal

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |10:06 WIB
Presiden Jokowi Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tanda Modernisasi Transportasi Massal
Presiden Jokowi resmikan kereta cepat hari ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh adalah tanda modernisasi transportasi massal Indonesia. Presiden telah meresmikan kereta cepat Whoosh pagi ini.

"Kereta cepat Jakarta Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya maupun terintegrasi dengan TOD transit oriented development," kata Jokowi dalam sambutannya di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Senin (2/10/2023).

Jokowi mengatakan bahwa kereta cepat, LRT hingga MRT merupakan suatu hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Dirinya pun meminta semua pihak untuk tidak takut belajar mencoba hal baru.

"Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita, MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya dan juga konstruksinya. baru juga model pembiayaannya," jelasnya.

"Semuanya serba baru dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, kesulitan kesulitan di lapangan, masalah-masalah dan ketidaksempurnaan," tambahnya.

Menurut Jokowi pengalaman dinilai sangat mahal, namun sangat berharga. Maka semua pihak tidak perlu takut karena jika konsisten secara terus-menerus akan sedikit menimbulkan kesalahan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176618/kereta_cepat-pR4M_large.jpg
Ternyata Segini Utang Kereta Whoosh yang Bikin Menkeu Purbaya Ogah Lunasi Pakai APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176319/utang_kereta_cepat-alun_large.jpg
3 Fakta Utang Kereta Cepat Bukan Tanggungan Negara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175708/whoosh-DxAb_large.png
Danantara Ungkap 2 Strategi Selamatkan KAI dari Jeratan Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171001/kereta_cepat_whoosh-LjGO_large.jpg
Pembangunan Akses Jalan Stasiun Kereta Cepat Karawang Belum Rampung, Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170104/erick_thohir-DQAC_large.jpg
Selesaikan Utang Whoosh ke China, Erick Thohir: Negosiasi Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165224/layangan_nyangkut_pada_jalur_kereta_cepat-Upev_large.jpg
Kereta Cepat Whoosh Kembali Terhenti Akibat Layangan Nyangkut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement