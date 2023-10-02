Presiden Jokowi Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tanda Modernisasi Transportasi Massal

JAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh adalah tanda modernisasi transportasi massal Indonesia. Presiden telah meresmikan kereta cepat Whoosh pagi ini.

"Kereta cepat Jakarta Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya maupun terintegrasi dengan TOD transit oriented development," kata Jokowi dalam sambutannya di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Senin (2/10/2023).

BACA JUGA: Akses Penumpang Kereta Cepat Whoosh Menuju Stasiun Halim Dilengkapi Transjakarta

Jokowi mengatakan bahwa kereta cepat, LRT hingga MRT merupakan suatu hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Dirinya pun meminta semua pihak untuk tidak takut belajar mencoba hal baru.

"Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita, MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya dan juga konstruksinya. baru juga model pembiayaannya," jelasnya.

"Semuanya serba baru dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, kesulitan kesulitan di lapangan, masalah-masalah dan ketidaksempurnaan," tambahnya.

Menurut Jokowi pengalaman dinilai sangat mahal, namun sangat berharga. Maka semua pihak tidak perlu takut karena jika konsisten secara terus-menerus akan sedikit menimbulkan kesalahan.