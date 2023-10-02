Whoosh Jadi Nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ini Alasan Jokowi

Presiden Jokowi resmikan kereta cepat hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Jokowi memberi nama Kereta Cepat Jakarta Bandung yakni Whoosh saat peresmian hari ini. Peresmian kereta Whoosh dilakukan di Stasiun Halim.

Jokowi mengatakan bahwa Kereta Cepat Whoosh menjadi kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

"Kereta cepat Jakarta Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam, dan kereta cepat ini kita namakan Whoosh, W, o, o, s, h, di baca whoosh," kata Jokowi, Senin (2/10/2023).

Jokowi menjelaskan bahwa nama Whoosh terinspirasi dari suara kecepatan dan memiliki singkatan waktu hemat operasi optimal sistem hebat (Whoosh).

"Ini di inspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari Waktu hemat operasi optimal sistem hebat.

Sekali lagi W, h, o, o , s h, tapi bacanya whoosh," ungkapnya.