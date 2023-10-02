Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Whoosh Jadi Nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ini Alasan Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |09:50 WIB
Whoosh Jadi Nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ini Alasan Jokowi
Presiden Jokowi resmikan kereta cepat hari ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi memberi nama Kereta Cepat Jakarta Bandung yakni Whoosh saat peresmian hari ini. Peresmian kereta Whoosh dilakukan di Stasiun Halim.

Jokowi mengatakan bahwa Kereta Cepat Whoosh menjadi kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

"Kereta cepat Jakarta Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam, dan kereta cepat ini kita namakan Whoosh, W, o, o, s, h, di baca whoosh," kata Jokowi, Senin (2/10/2023).

Jokowi menjelaskan bahwa nama Whoosh terinspirasi dari suara kecepatan dan memiliki singkatan waktu hemat operasi optimal sistem hebat (Whoosh).

"Ini di inspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari Waktu hemat operasi optimal sistem hebat.

Sekali lagi W, h, o, o , s h, tapi bacanya whoosh," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176618/kereta_cepat-pR4M_large.jpg
Ternyata Segini Utang Kereta Whoosh yang Bikin Menkeu Purbaya Ogah Lunasi Pakai APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176319/utang_kereta_cepat-alun_large.jpg
3 Fakta Utang Kereta Cepat Bukan Tanggungan Negara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175708/whoosh-DxAb_large.png
Danantara Ungkap 2 Strategi Selamatkan KAI dari Jeratan Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171001/kereta_cepat_whoosh-LjGO_large.jpg
Pembangunan Akses Jalan Stasiun Kereta Cepat Karawang Belum Rampung, Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170104/erick_thohir-DQAC_large.jpg
Selesaikan Utang Whoosh ke China, Erick Thohir: Negosiasi Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165224/layangan_nyangkut_pada_jalur_kereta_cepat-Upev_large.jpg
Kereta Cepat Whoosh Kembali Terhenti Akibat Layangan Nyangkut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement