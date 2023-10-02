Akses Penumpang Kereta Cepat Whoosh Menuju Stasiun Halim Dilengkapi Transjakarta

JAKARTA – Akses penumpang kereta cepat Whoosh menuju Stasiun Halim kini dilengkapi Transjakarta. Kehadiran moda transportasi publik teranyar diharapkan mampu untuk menambah akses masyarakat dari Jakarta ke Kota Bandung.

KA Cepat Whoosh saat ini juga sudah dilengkapi oleh moda transportasi publik lain yang terintegrasi. Seperti hadirnya LRT Jobodebek hingga rute baru yang dibuka oleh Transjakarta.

Sebelumnya telah dilakukannya uji coba rute baru Transjakarta menuju Stasiun Halim dengan rute Cawang - Jalan Mayjen Sutoyo - Jalan D.I Panjaitan - Stasiun Halim dengan jam operasional mulai pukul 06.00 hingga 16.00 WIB.

Kehadiran Transjakarta akan memberikan dampak besar terhadap aksesibilitas Stasiun KA Cepat Whoosh Halim. Kehadiran Transjakarta ini akan mempermudah masyarakat dari berbagai area di Jakarta untuk menaiki KA Cepat Whoosh.

Bukan hanya itu, Stasiun Halim dapat diakses melalui jalan DI Panjaitan sebagai akses utama dan Exit Tol Japek KM 1+850. Seluruh akses strategis tersebut akan menghubungkan KA Cepat Whoosh dengan kawasan publik.

Konektivitas antar moda terbukti dapat meningkatkan kenyamanan penumpang serta dapat meningkatkan mobilitas. Untuk itu, hadirnya Transjakarta di Stasiun Halim menjadi hal yang penting dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpang KA Cepat Whoosh.