Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Singgung Modernisasi Administrasi demi Penerimaan Pajak

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |16:01 WIB
Sri Mulyani Singgung Modernisasi Administrasi demi Penerimaan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Jelaskan soal penerimaan pajak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai saat ini diperlukan modernisasi administrasi perpajakan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah atau local taxing power.

Menurutnya saat ini tingkat penerimaan pajak dan retribusi daerah baru mencapai 60%.

“Kita melihat pajak daerah dan retribusi daerah collection rate-nya baru 60%, artinya administrasi perpajakan yang modern dan efisien di level daerah akan membantu peningkatan rasio pungutan pajak daerah tanpa meningkatkan beban dengan menaikkan rate,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (TP2DD) dikutip Antara Selasa (3/10/2023).

Dia menjelaskan, masalah fundamental dalam perpajakan daerah saat ini yakni untuk mencari cara paling efektif terkait bagaimana menyediakan akses pelayanan dasar wajib dan menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Hal itu kemudian menjadi basis perpajakan dan retribusi daerah.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 yang mengatur mengenai area intervensi penguatan penerimaan pajak Pemerintah Daerah (Pemda).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement