HOME FINANCE PROPERTY

Pasar Properti RI Punya Peluang Investasi yang Sangat Besar

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |15:31 WIB
Pasar Properti RI Punya Peluang Investasi yang Sangat Besar
Pasar Properti RI Sangat Potensial. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pasar properti di Indonesia memiliki peluang yang sangat luas dan menarik, mulai dari pertumbuhan signifikan kelompok masyarakat kelas menengah dengan minat untuk memiliki rumah impian. Hal ini juga didukung suku bunga yang relatif terjangkau dan skema pinjaman yang fleksibel.

Di sisi lain, era digital yang berkembang pesat menjadi peluang bagi para agen untuk semakin terampil, kreatif dan inovatif dalam pemasaran dan pelayanan.

“Hal ini menciptakan lanskap yang menarik untuk pertumbuhan dan inovasi dalam industri properti,” ujar Senior Vice President (SVP) for Listing Business 99 Group, Faizal Abdullah, Selasa (3/10/2023).

99 Group memandang para agen memegang peranan krusial dalam ekosistem industri mengingat posisinya sebagai jembatan antara penjual dan pembeli dengan menyediakan layanan serta informasi bagi kedua belah pihak.

Kerja sama yang baik dengan agen properti menciptakan sinergitas dalam memenuhi kebutuhan konsumen lebih baik, mengoptimalkan proses transaksi properti lebih efisien dan transparan, serta memajukan industri properti di Indonesia.

“Kepercayaan menjadi aspek kunci dalam hubungan ini dan akan berdampak positif terhadap reputasi dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, serta akan membawa kami lebih dekat lagi dengan misi untuk memudahkan transaksi properti bagi masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian Faizal. Pertama, terus berinovasi dengan mengadopsi teknologi terbaru dan pengembangan fitur untuk membuat platform lebih user-friendly, memudahkan proses pencarian properti dan meningkatkan pengalaman pengguna.

