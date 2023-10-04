Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Rio Adryawan , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |05:01 WIB
Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan
Penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Terkait dengan penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan, ketentuannya masih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Sistem BPJS Kesehatan sama seperti asuransi, yaitu peserta melakukan iuran wajib yang harus dibayar setiap bulannya.

 BACA JUGA:

Selama status kepesertaan aktif, peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis melalui klinik, puskesmas, dan rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Berikut Okezone telah merangkum berbagai penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan:

 BACA JUGA:

1. Benda asing di konjungtiva

2. Konjungtivitis

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167907/bpjs_kesehatan-K9YH_large.jpg
Kelas Menengah Kembali Pakai BPJS Kesehatan, Tanda-Tanda Ekonomi Melemah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167903/bpjs_kesehatan-OXBA_large.jpg
Fenomena Kelas Menengah Kembali Pakai BPJS Kesehatan, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164925/bpjs_kesehatan-qzf7_large.jpg
Alasan Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/320/3164646/sri_mulyani-9bpc_large.jpg
Sri Mulyani Ungkap Alasan Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/320/3156557/bpjs_kesehatan-U0Ya_large.jpg
BPJS dan Kartu Indonesia Sehat Apakah Sama? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/320/3155280/bpjs_kesehatan-VOo4_large.jpg
Daftar 8 Penyakit Termahal yang Dibayar BPJS Kesehatan di 2024, Nilainya Rp37 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement