Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan

JAKARTA - Daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Terkait dengan penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan, ketentuannya masih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Sistem BPJS Kesehatan sama seperti asuransi, yaitu peserta melakukan iuran wajib yang harus dibayar setiap bulannya.

Selama status kepesertaan aktif, peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis melalui klinik, puskesmas, dan rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Berikut Okezone telah merangkum berbagai penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan:

1. Benda asing di konjungtiva

2. Konjungtivitis