Buka Inacraft 2023, Jokowi: Produk Lebih Bagus

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |09:36 WIB
Buka Inacraft 2023, Jokowi: Produk Lebih Bagus
JAKARTA - Presiden Jokowi membuka International Handicraft Trade Fair (Inacraft) di Jakarta Convention Center (JCC), pagi ini.

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka Inacraft on Oktober 2023," kata Jokowi dalam sambutannya di Inacraft, JCC Senayan, Rabu (4/10/2023).

Jokowi mengatakan bahwa dari tahun ke tahun pameran Inacraft semakin baik dan menarik. Menurutnya, karena brand yang hadir sudah banyak dikenal semua.

"Sebagai salah satu pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara yang selalu konsisten menampilkan kreasi terbaik. Dan kreasi tersebut dikurasi secara ketat dan selektif dan inakraf tahun ini saya sepintas tadi mengamati memang agak berbeda. Ambiance look dan feelnya juga berbeda, showcase produk lebih bagus dan saya melihat yang paling penting pesertanya juga banyak," kata Jokowi.

