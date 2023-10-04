Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Belum Kembali ke Indonesia, Jokowi: Masa Presiden Suruh Tahu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |10:58 WIB
Mentan Belum Kembali ke Indonesia, Jokowi: Masa Presiden Suruh Tahu
Presiden Jokowi soal Keberadaan Mentan SYL (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat ini keberadaanya tidak diketahui pasca kunjungan kerja di luar negeri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa hal itu bukan urusan dirinya sebagai Presiden.

"Ya masa urusan sampai posisi di mana Presiden suruh tau," kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Kabar hilangnya kontak Mentan SYL dikatakan oleh Wakin Mentan Harvick Hasnul Qolbi di Kompleks Istana Selasa (3/10/2023) kemarin.

Jokowi meminta semua pihak untuk menunggu. Menurutnya, SYL belum tiba di Indonesia dari kepergian ke luar negeri.

"Ya ditunggu lah, beliau kan keluar belum sampai ke Indonesia," jelasnya.

