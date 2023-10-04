Harta Orang Kaya AS Meroket di 2023, Elon Musk Paling Tajir Punya Rp3.906 Triliun

JAKARTA - Miliarder terkaya di Amerika Serikat (AS) kembali bangkit. Setelah mengalami kerugian hingga USD500 miliar di 2022, harta 400 orang terkaya di negara tersebut kembali meningkat.

Melansir dari Forbes, Rabu (4/10/20230), kumpulan orang kaya seperti Elon Musk sampai Jan Koum mencatatkan jumlah harta hingga USD4,5 triliun atau menyamai rekor yang dibuat pada 2021.

Lebih dari separuh keuntungan berasal dari rebound saham-saham teknologi. Hanya empat pengusaha teknologi—Ellison, Zuckerberg, Huang, dan Dell—yang menyumbang 30% dari lonjakan keseluruhan daftar tersebut.

Sementara itu, satu nama yang tidak akan dilihat dalam daftar adalah Donald Trump. Kekayaan Mantan Presiden AS tersebut turun 19% menjadi USD2,6 miliar.

Adapun kekayaan bersih dihitung menggunakan harga saham mulai 8 September 2023.

Di sisi lain, Elon Musk masih menjadi orang paling kaya di AS. Dirinya memiliki harta hingga USD249,9 miliar atau setara Rp3.906 triliun (kurs Rp15.630 per USD).