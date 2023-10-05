Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Pajak MotoGP yang Masuk ke Indonesia?

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |13:35 WIB
Berapa Pajak MotoGP yang Masuk ke Indonesia?
Berapa Pajak MotoGP yang Masuk ke Indonesia? (Foto: Okezone.com/MotoGP)
A
A
A

JAKARTA - Berapa pajak MotoGP yang masuk ke Indonesia? Pajak yang dikenakan untuk ajang MotoGP di Indonesia masih dikaji pihak pemerintah.

Melansir dari berbagai sumber, Kamis (5/10/2023), Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tengah melakukan kajian mengenai pajak ajang balap MotoGP Mandalika 2023.

Hal ini dilakukan sebab pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) mengusulkan pengurangan pajak ajang balap terkemuka ini.

Bupati Kabupaten Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri mengatakan, pengurangan pajak yang diusulkan masih dikaji.

Lantas, berapa pajak MotoGP yang masuk ke Indonesia?

Lalu Fathul menjelaskan, berdasarkan peraturan, pajak hiburan yang harus dibayar sebesar 30%. Namun, ITDC dan MGPA meminta dikurangi sebesar 15% seperti tahun sebelumnya.

Dia menjelaskan, pihaknya harus melakukan kajian supaya tidak menyalahi aturan dengan cara memperkuat regulasi.

Halaman:
1 2
