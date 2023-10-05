Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ngantor Lagi, Mentan Perpisahan dengan Anak Buahnya?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |14:22 WIB
Ngantor Lagi, Mentan Perpisahan dengan Anak Buahnya?
Mentan Syahrul Yasin Limpo. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menitipkan pesan kepada para pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan). Hal disampaikan usai dirinya pulang usai melakukan kunjungan kerja dari Eropa beberapa waktu lalu.

Mentan SYL datang sekira pukul 10.20 WIB dan ke luar Gedung A Kementerian Pertanian pada 12.20 WIB.

Saat datang, para pegawai di gedung A juga terlihat menyambut kedatangan Syahrul Yasin Limpo di Loby Utama.

Salah satu tim humas Kementan yang enggan disebutkan namanya, menjelaskan bahwa Mentan langsung memimpin rapat. Beberapa poin arahan diberikan agar pegawai Kementan bisa lebih fokus bekerja mengejar target yang sebelumnya sudah disusun.

"Pak Menteri cuma ngomong soal agenda kemarin, kegiatan mewakili negara di Eropa," ujarnya saat ditemui MNC Portal di Gedung A.

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa SYL meminta para pegawai Kementan untuk menjalankan program-program yang sudah disusun sebelumnya.

"Dia minta semua program tetap berjalan, semuanya fokus capaian kinerja harus dicapai," sambungnya.

Selian itu pria yang enggan disebut namanya itu juga menampik bahwa kedatangan Mentan SYL ke Kantor Pusat Kementan ini untuk berpamitan karena tengah terlibat dalam kasus korupsi yang diseldiki oleh KPK.

"Tidak ada pamit pamitan, dia cuma minta kerja seperti biasa," tukasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
