Berapa Harta Kekayaan BJ Habibie?

JAKARTA - Berapa harta kekayaan BJ Habibie? Seperti yabg kita ketahui BJ Habibie adalah salah satu Presiden Republik Indonesia.

Dia pernah menjadi sebagai Presiden ketiga pada periode 21 Mei 1998 - 20 Oketober 1999. Dari sumber informasi sebenarnya detail harta kekayaan BJ Habibie ini tidak banyak terungkap, akan tetapi menurut majalah Far Eastern Economic Review, harta milik Habibie diperkirakan bernilai USD60 juta atau setara dengan Rp 858 miliar.

Dilansir dari beberapa sumber informasi pada, Kamis (5/10/2023) bahwa BJ Habibie memili beberapa sumber harta kekayaan yang telah ia proleh selama masa hidupnya. Simak 5 harta kekayaan BJ Habibie yang dia miliki, sebagai berikut.

1. Rumah Mewah

Ternyata selama ia hidup, ia tinggal di Patra, Kuningan, Jakarta Selatan. Rumah ini kabarnya telah ditempati ketika Habibie sebagai Direktur Utama Pertamina pada 1975. Pada awalnya rumah ini hanyalah tempat tinggal dinas. Namun, Habibie sudah terlanjur nyaman dengan tempat tinggal ini dan memutuskan untuk mencicilnya.

2. Koleksi Mobil

Habibie ternyata juga mempunyai garasi khusus untuk mengoleksi mobil klasik. Terdapat mobil klasik yang sangat langka di pasaran, seperti Mercedes Benz 300SL Gullwing yang diproduksi sekitar tahun 1954 hingga 1957. Mobil ini dirancang sebagai kebutuhan khusus oleh importir mobil Eropa di Amerika Serikat, yakni Maximilian Hoffman. Terdapat salah satu mobil koleksinya yang harganya mencapai Rp6 miliar. Selain itu, masih banyak lagi mobil Mercy lainnya yang dimiliki oleh Habibie lalu ada juga Tiger, S600, dan lain sebagainya.

3. Koleksi Moge

BJ Habibie juga ternyata orang yang suka mengkoleksi Moge, salah satu koleksi mogenya adalah Harley-Davidson Bad Boy 1.340 cc. Harga motor ini sekitar USD11.000 yang setara dengan Rp157 juta