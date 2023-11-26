Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan BJ Habibie Hanya Sebentar Jadi Presiden

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |08:03 WIB
Ternyata Ini Alasan BJ Habibie Hanya Sebentar Jadi Presiden
Kisah Presiden BJ Habibie (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bacharuddin Jusuf Habibie atau lebih dikenal dengan panggilan BJ Habibie adalah Presiden RI yang ketiga.

BJ Habibie sebelumnya, menjabat sebagai wakil presiden menggantikan Try Sutrisno.

BJ Habibie sebagai presiden Indonesia dengan masa jabatan tersingkat, yaitu hanya 1 tahun. Ia mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

Saat menjabat, Presiden Habibie membentuk sebuah kabinet.

Pada era pemerintahannya yang singkat, dia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia.

Pada eranya, dilahirkan UU Anti-Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah.

Pengangkatan BJ Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia.

Halaman:
1 2
