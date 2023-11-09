Tabungan Orang Kaya RI di Atas Rp5 Miliar Makin Banyak

JAKARTA - Direktur Group Riset Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Herman Saheruddin menyatakan, persentase jumlah simpanan dengan nominal di atas Rp5 miliar tumbuh 7,82% pada September 2023.

Secara rinci berdasarkan golongan pemilik, dana pihak ketiga (DPK) di atas Rp5 miliar yang berasal dari korporasi swasta sebesar 49,14%, perseorangan sebesar 17,92%, BUMN dan BUMD 11,46%, pemerintah pusat dan daerah 11,78%, dan golongan lainnya sebesar 9,70%.

"Ini korporasi swasta di atas 49,14%, BUMN dan BUMD 11,46%, ini kalau dijumlah sekitar 60%, ditambah pemerintah daerah 11,78%. Jadi Rp5 miliar itu kebanyakan dari korporasi," kata Herman dalam Media Workshop LPS dikutip Antara, Kamis (9/11/2023).

Simpanan dengan nominal di atas Rp5 miliar tahun ini dinilai mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Hal itu tercermin dari pertumbuhan pada Juli yang tercatat sebesar 7,69%, Agustus 6,79%, serta September 7,82%.

Tidak seperti pada periode Covid-19 yang bertumbuh dua digit, Herman menilai pertumbuhan simpanan di atas Rp5 miliar tahun ini menandakan ada kecenderungan para nasabah yang kembali memanfaatkan dananya untuk investasi pasca pandemi.