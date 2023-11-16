Mengenal Barry Sternlicht Orang Kaya yang Bikin Penggalangan Dana Buat Dukung Israel

JAKARTA - Mengenal Barry Sternlicht orang kaya yang bikin penggalangan dana buat dukung Israel. Penggalangan dana ini diberikan untuk media yang pro Israel dengan tujuan mencari simpati publik.

Melansir dari berbagai sumber Okezone, Kamis (16/11/2023), Barry Sternlicht merupakan seorang miliarder serta pengusaha real estate. Dia merupakan lulusan Brown University di tahun 1982. Kemudian, tahun 1986, dia lulus dari Harvard Business School dengan gelar Master of Business Administration.

Dia pernah bekerja di perusahaan investasi real estate JMB Realty. Namun, dia diberhentikan karena terjadi resesi.

Setelah itu, pada 1991, Barry Sternlicht mendirikan Starwood Capital. Starwood Capital Group yang dijalankan oleh Sternlicht ini merupakan perusahaan ekuitas swasta yang berfokus pada investasi real estate.

Kemudian, Starwood Capital mulai terkoneksi dengan beberapa perusahaan seperti hotel W dan Starwood Property Trust, yang menjadi salah satu REIT hipotek terbesar.