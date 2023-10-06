Hadiah Putri Ariani dari America's Got Talent Bisa untuk Hidup 40 Tahun Tanpa Kerja

JAKARTA - Putri Ariani menjadi juara 4 di ajang America’s Got Talent 2023. Hadiah yang didapatnya cukup fantastis dan bisa menghidupi Putri hingga 40 tahun tanpa kerja.

Dengan membawakan lagu ‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’ di final, Putri Ariani mampu membuat para juri terpukau atas penampilannya.

Namun, atas penampilan apiknya tersebut belum mampu membawa dirinya untuk menjadi juara 1 di gelaran America’s Got Talent 2023 tersebut.

Lalu, apakah benar hadiah yang didapatnya sebagai juara 4 di America’s Got Talent 2023 itu bisa hidup 40 tahun tanpa kerja? Berikut okezone beri jawabannya.

Besaran hadiah yang diterima Putri Ariani yang juara 4 AGT 2023 memang tidak diketahui detailnya secara pasti.