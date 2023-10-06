Dato Sri Tahir Segera Bangun RS di IKN, Tahun Depan Jadi

JAKARTA - Salah satu orang paling kaya di Indonesiam segera membangun Rumah Sakit (RS) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dato Sri Tahir didampingi perwakilan Otorita IKN, yakni Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan yakni Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, segera membangun RS di IKN.

"Mayapada didampingi tim OIKN langsung meninjau lokasi WP 1B untuk memastikan desain arsitektur sesuai kondisi topografi lahan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pembangunan RS Mayapada segera terwujud untuk melayani masyarakat di IKN,” kata Deputi Thomas dalam keterangan tertulisnya.

Dana investasi ini lebih kurang akan mencapai Rp500 miliar, dikucurkan oleh Mayapada Group untuk pembangunan rumah sakit sekaligus dormitory yang direncanakan akan dibangun di Wilayah Perencanaan (WP) 1B IKN ini.

“Mayapada akan menjadi salah satu RS yang pertama dibangun dan beroperasi di IKN, dan akan menjadi RS terbaik yang ada di Kalimantan,” ungkap Founder Mayapada Group, Dato Sri Tahir.

Dato mengatakan kalau groundbreaking ditargetkan akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2023 dengan estimasi pembangunan dapat dirampungkan pada April 2024.

Besar harapannya, Rumah Sakit Mayapada di IKN sudah dapat beroperasi pada Juli 2024.