HOME FINANCE PROPERTY

Banyak Pengusaha Prancis Minat Investasi di IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |18:48 WIB
Banyak Pengusaha Prancis Minat Investasi di IKN
Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kaltim. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono mengatakan bahwa Perancis merupakan negara potensial menjadi investor asing Indonesia dalam pembangunan IKN. Dia mengatakan sudah ada beberapa pengusaha dari Perancis yang siap untuk melakukan pembangkangan di IKN.

"Pihak Otorita IKN ingin mencari peluang investasi dan kerjasama dengan calon investor di Perancis. Beberapa perusahaan yang kami temui adalah hasil follow up dengan berbagai pihak," ujar Bambang saat menghadiri Business Forum Indonesia - France 2023 diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Perancis dan Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) di Paris, Perancis. Kamis (5/10/2023).

Bambang menjelaskan, kerjasama investasi yang mengacu kepada lima karakteristik dasar pembangunan Ibu Kota Nusantara seperti hijau, inklusif, cerdas, tangguh, dan berkelanjutan. Selain itu, kerjasama investasi di bidang teknologi juga menjadi fokus kerja sama di dalam pertemuan ini.

"Ada banyak hal yang bisa dijajaki, salah satunya di bidang teknologi," sambungnya.

Di Perancis, Kepala OIKN juga bertemu dengan Gerard Wolff selaku penasehat senior untuk Program Kota Berkelanjutan dari Kementerian Luar Negeri dan sekaligus menjadi Ketua Percepatan Kota Berkelanjutan MEDEF (organisasi kamar dagang dan industri Perancis) untuk pembelajaran dalam mewujudkan IKN sebagai kota hijau

