Harga Rumah Subsidi di Bogor dan Sekitarnya 2023, Ada yang Rp150 Jutaan

Harga Rumah Subsidi di Bogor dan Sekitarnya 2023. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA – Harga rumah subsidi di Bogor dan sekitarnya pada 2023. Perlu diketahui bahwa setelah 3 tahun terakhir tidak ada perubahan terhadap harga rumah subsidi.

Namun pemerintah akhirnya melakukan penyesuaian harganya pada tahun ini. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Pekerja Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Singkatnya harga rumah subsidi pada 2023 menurut standar pemerintah disesuaikan menjadi Rp162 juta—Rp234 juta, yang sebelumnya adalah sebesar Rp150,5 juta—Rp219 juta.

Berdasarkan PMK Nomor 60 Tahun 2023 itu pula, pada 2024 harga rumah subsidi juga akan disesuaikan menjadi berkisar antara Rp166 juta—Rp240 juta.

Berikut rincian harga rumah subsidi pada tiap wilayah di seluruh Indonesia:

1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) & Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai)

Batas harga rumah subsidinya pada 2023 adalah sebesar Rp162 juta, sedangkan pada 2024 sebesar Rp166 juta.

2. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu)

Batas harga rumah subsidinya pada 2023 adalah sebesar Rp177 juta, sedangkan pada 2024 sebesar Rp182 juta.

3. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas)

Batas harga rumah subsidinya pada 2023 adalah sebesar Rp168 juta, sedangkan pada 2024 sebesar Rp173 juta.

4. Maluku, Maluku Utara, Bali & Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) & Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakam Ulu

Batas harga rumah subsidinya pada 2023 adalah sebesar Rp181 juta, sedangkan pada 2024 sebesar Rp185 juta.

5. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya

Batas harga rumah subsidinya pada 2023 adalah sebesar Rp234 juta, sedangkan pada 2024 sebesar Rp240 juta.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa harga rumah subsidi di Bogor setidaknya tidak akan melebihi Rp181 juta pada 2023 dan Rp185 juta pada 2024, menurut standar pemerintah.

Adapun berdasar kisaran harga Rp160 jutaan, berikut beberapa lokasi rumah subsidi yang ada di Bogor:

1. Cibungbulang

Di cibungbulang, tepatnya Jl. Cibatok 2, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, terdapat perumahan Bale Arsa yang menawarkan rumah subsidi dengan harga terendahnya mulai dari Rp160 jutaan. Dengan harga tersebut, penghuninya bisa mendapat rumah dengan tipe 30/60.