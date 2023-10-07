Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tim Cook Jual Saham Apple Rp648 Miliar, Langsung Jadi Miliarder

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |06:54 WIB
Tim Cook Jual Saham Apple Rp648 Miliar, Langsung Jadi Miliarder
Ilustrasi untuk aksi Tim Cook yang menjual saham Apple (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Tim Cook jual saham Apple dengan untung Rp648 miliar sangat menarik untuk dipantau. Karena CEO perusahaan pembuat iPhone ini baru saja melakukan penjualan saham sebanyak 511.000 saham.

Melansir dari Forbes, Sabtu (7/10/2023) jumlah tersebut bisa dirincikan menjadi 241.000 saham untuknya, sementara 270.000 saham lainnya menurut pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS ditahan untuk keperluan pajak.

 BACA JUGA:

Meski demikian, setelah Tim Cook jual saham Apple dengan untung Rp648 miliar, dirinya tetap memiliki banyak sisa saham di perusahaan yang berbasis di Cupertino, California tersebut.

CEO yang telah bekerja di Apple sejak 1998 ini tercatat masih memiliki sisa saham sebesar 3,28 juta dengan nilai saham sekitar USD565 juta di perusahaan tersebut.

Halaman:
1 2
