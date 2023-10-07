Tim Cook Jual Saham Apple Rp648 Miliar, Langsung Jadi Miliarder

JAKARTA- Tim Cook jual saham Apple dengan untung Rp648 miliar sangat menarik untuk dipantau. Karena CEO perusahaan pembuat iPhone ini baru saja melakukan penjualan saham sebanyak 511.000 saham.

Melansir dari Forbes, Sabtu (7/10/2023) jumlah tersebut bisa dirincikan menjadi 241.000 saham untuknya, sementara 270.000 saham lainnya menurut pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS ditahan untuk keperluan pajak.

Meski demikian, setelah Tim Cook jual saham Apple dengan untung Rp648 miliar, dirinya tetap memiliki banyak sisa saham di perusahaan yang berbasis di Cupertino, California tersebut.

CEO yang telah bekerja di Apple sejak 1998 ini tercatat masih memiliki sisa saham sebesar 3,28 juta dengan nilai saham sekitar USD565 juta di perusahaan tersebut.