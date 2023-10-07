Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Fokus Pembiayaan UMKM, Kredit Berkelanjutan BRI Capai Rp732,3 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |14:42 WIB
Fokus Pembiayaan UMKM, Kredit Berkelanjutan BRI Capai Rp732,3 Triliun
Kredit berkelanjutan yang disalurkan BRI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memimpin pasar sustainable finance di Tanah Air. Perseroan membukukan penyaluran kredit berkelanjutan hingga Rp732,3 triliun per semester I 2023.

Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto mengatakan kegiatan usaha berkelanjutan yang dibukukan perseroan terus mengalami peningkatan.

“Hal itu tentunya mengarah pada upaya kami mengurangi emisi dari pembiayaan dengan meningkatkan pembiayaan berkelanjutan. Di mana proporsinya berfokus pada pembiayaan UMKM dan sektor hijau,” kata Solichin dalam keterangan resminya, Sabtu (7/10/2023).

Adapun penyaluran kredit berkelanjutan BRI pada hingga akhir Juni 2023 tersebut mencapai 67,2% dari total penyaluran kredit Perseroan. Di mana Rp652,9 triliun di antaranya merupakan social portfolio dan Rp79,4 triliun lainnya merupakan green portfolio.

Jumlah kredit berkelanjutan BRI pada paruh pertama 2023 itu pun naik double digit sebesar 11,3% dari periode yang sama sebelumnya Rp658,1 triliun.

Dari penyaluran kredit berkelanjutan tersebut, Solichin mengakui aspek sosial masih mendominasi, dan perseroan terus berkomitmen memperbesar green portfolio.

1 2
