HOME FINANCE SMART MONEY

7 Cara agar DC Pinjol Tidak Datang ke Rumah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |17:23 WIB
7 Cara agar DC Pinjol Tidak Datang ke Rumah
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Setidaknya ada 7 cara agar debt collector (DC) pinjaman online (pinjol) tidak datang ke rumah penting untuk diketahui. Saat ini DC pinjol yang datang ke rumah kerap kali meresahkan dengan adanya intimidasi pada debitur.

Berikut adalah 7 cara agar DC pinjol tidak datang ke rumah.

1. Pahami hak dan kewajiban sebelum melakukan peminjaman

Sebelum melakukan peminjaman, setiap peminjam tentu akan diberitahu hak dan kewajiban sebagai peminjam di aplikasi atau website tersebut. Penting untuk dipahami dengan seksama agar tidak ada misinformasi yang berakibat DC pinjol datang ke rumah.

2. Pinjam dengan jumlah sewajarnya

Sebagian besar kasus rumah didatangi DC pinjol adalah karena ketidaksanggupan untuk membayar angsuran. Oleh karena itu, pastikan bahwa pinjaman yang dipinjam tidak berlebihan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlalu berat untuk membayar angsuran beserta bunganya.

