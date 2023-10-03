Cara Mengusir DC Pinjol yang Menagih Utang ke Tempat Kerja

Cara Mengusir DC Pinjol yang Menagih Utang ke Tempat Kerja. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Cara mengusir DC pinjol yang menagih utang ke tempat kerja. Di mana DC lapangan pinjol selalu memiliki berbagai cara untuk menagih utang kepada para peminjamnya.

Para DC ini pun berani mengunjungi rumah, bahkan kantor tempat bekerja nasabah demi menagih utang.

Para DC yang di bawah naungan perusahaan leasing ini bertugas untuk menagih kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran kredit bulanan.

BACA JUGA: 5 Penyebab Pinjol Tidak di ACC

Mereka biasanya bekerja dengan mengirim pesan SMS, menelepon keluarga, menghubungi rekan kerja, menggunakan WhatsApp, mendatangi kantor nasabah, dan memberikan surat peringatan ke rumah nasabah.

Debt Collector mendatangi nasabah untuk memberikan peringatan agar segera membayar utangnya. Biasanya mereka mengancam dan melanjutkan ke proses hukum apabila hutang tidak terselesaikan.

Berdasarkan beberapa sumber, berikut cara mengusir DC pinjol yang menagih utang ke tempat kerja, Selasa (3/10/2023):

1. Segera Lunaskan Utang

Para DC akan melakukan tindakan hukum yang serius apabila nasabah tidak mau kooperatif untuk membayar hutangnya. DC selalu mengingatkan kepada nasabah untuk membayar hutangnya karena itu merupakan suatu kewajiban. Mereka bisa mendapatkan informasi identitas diri dan tempat bekerja nasabah dari kontak rekan kerja.

BACA JUGA: Deretan Cara Menghapus Data Diri di Aplikasi Pinjol

DC tidak segan-segan mengancam nasabahnya ketika tidak membayar hutang tepat waktu. Langkah yang paling benar agar DC pinjol tidak kantor ialah segera melunasi utangnya.

2. Perhatikan Identitas DC

Pihak DC memang kerap sekali menagih hutang nasabahnya ke kantor. Mereka melakukan langkah tersebut akibat nasabah melanggar kesepakatan yang sudah dibangun sejak awal peminjam.

Namun bagi para nasabah jangan begitu pank apabila pihak DC ke kantor. Selalu tanyakan terlebih dahulu surat jalan perintah perusahaan, identitas si DC, dan tetap berfikir jernih sebelum ambil tindakan.