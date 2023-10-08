9 Fakta Mentan Sempat Hilang, Tiba di Kantor hingga Mengundurkan Diri

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dikabarkan menghilang beberapa hari lalu. Kini, dirinya muncul kembali ke kantor serta memberikan surat pengunduran diri.

Okezone telah merangkum sembilan fakta terkait Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menghilang hingga akhirnya mengundurkan diri, Minggu (8/10/2023):

1. Hilang Saat Dinas ke Luar Negeri

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dikabarkan hilang kontak dengan jajaran di kementan. Politikus Partai Nasdem ini diketahui sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri yakni Roma, Italia, dan Spanyol.

2. Wamentan dan Jajaran Mencari Keberadaan Mentan

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, jajarannya hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan Mentan Syahrul.

“Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan pak Menteri, sampai hari ini,” ungkap Wamentan Harvick, dikutip Kamis (5/10/2023).

3. KPK Lakukan Penggeledahan di Rumah Dinas Mentan

Saat Mentan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, bersamaan itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan penggeledahan di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 September 2023.

Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan uang senilai Rp30 miliar. Selain uang, KPK juga mengamankan sejumlah senjata api di rumah dinas SYL. Temuan senjata api tersebut, kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian.