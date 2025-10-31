RI Siapkan 15 Ribu Hektare untuk Proyek Pertanian Palestina

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya dalam memberikan dukungan nyata kepada Palestina, khususnya di sektor pangan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan lahan investasi seluas 10.000 hingga 15.000 hektare di Kalimantan Utara yang akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu untuk perkebunan pangan, peternakan dan agroindustri.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, program ini akan melibatkan BUMN, sektor swasta, serta mitra kebijakan internasional di Asia Tenggara dan negara sahabat lainnya. Ia menjelaskan, konsep pengembangan lahan tersebut akan berbasis klaster terintegrasi yang diharapkan menjadi model kerja sama antarnegara di bidang pertanian,di mana Palestina menjadi bagian penting dalam inisiatif ini.

“Bagi kami, membantu Palestina bukan hanya soal pangan, tapi soal kemanusiaan. Saudara-saudara kita di sana berhak mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk hak atas pangan,” ujar Mentan Amran dalam pertemuannya dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Indonesia berdiri bersama Palestina, tidak hanya secara diplomatik, tetapi juga melalui kerja sama konkret di bidang pangan. Ini bentuk dukungan yang membumi,” lanjutnya.

Selain penyediaan lahan, kerja sama Indonesia - Palestina juga mencakup pertukaran teknologi pertanian berkelanjutan, seperti irigasi hemat air, pengembangan pertanian gurun, benih tahan iklim, serta sistem pertanian modern berbasis digital dan hidroponik.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), Indonesia juga akan memperluas kuota pelatihan bagi petani muda dan pejabat pertanian Palestina, termasuk program magang di lahan pertanian terintegrasi di Kalimantan dan Sulawesi.