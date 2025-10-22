Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Ungkap Anggaran Pupuk Subsidi Berhasil Dihemat Rp10 Triliun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |11:59 WIB
Mentan Ungkap Anggaran Pupuk Subsidi Berhasil Dihemat Rp10 Triliun
Keberhasilan ini juga membuka peluang peningkatan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton secara bertahap hingga 2029. (Foto: Okezone.com/Pupuk Indonesia)
JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan keberhasilan program revitalisasi tata kelola pupuk bersubsidi yang telah memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara. Pembenahan sistem dan manajemen distribusi berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun.

"Melalui pembenahan sistem, pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun, menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26%, serta meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia hingga Rp2,5 triliun pada tahun 2026, dengan proyeksi total keuntungan mencapai Rp7,5 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pembangunan Pertanian di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Mentan Amran menambahkan, keberhasilan ini juga membuka peluang peningkatan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton secara bertahap hingga 2029. Pemerintah pun tengah menjalankan program pembangunan tujuh pabrik pupuk baru sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat kemandirian industri pupuk nasional.

Disampaikan, lima dari tujuh pabrik tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada tahun 2029. Dengan beroperasinya pabrik baru, biaya produksi dapat ditekan lebih dari seperempat dan ketergantungan pada bahan baku impor berkurang signifikan.

 

