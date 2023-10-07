Dear Plt Mentan, Ini Saran Petani agar Indonesia Capai Kedaulatan Pangan

JAKARTA - Pertanian keluarga menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai kedaulatan pangan. Serikat Petani Indonesia (SPI) mengambil peran proaktif dalam merumuskan visi pertanian yang berfokus pada kesejahteraan petani dan pertanian keluarga.

Dalam wawancara eksklusif dengan okezone, Ketua SPI Henry Saragih, menguraikan Menteri Pertanian harus bisa membawa transformasi positif dalam sektor pertanian Indonesia.

Henry menjelaskan bahwa SPI mendukung konsep pertanian keluarga yang berorientasi pada petani, bukan korporasi atau agribisnis besar.

"Kami percaya bahwa pertanian keluarga adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai kedaulatan pangan," ujarnya, Sabtu (7/10/2023).

Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai Plt Menteri Pertanian (Mentan). Keputusan itu setelah Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajukan pengubduran diri sebagai orang nomor satu di Kementerian Pertanian.

Kepala Negara mengaku dirinya telah menerima surat pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian.