Kemenparekraf Beri Bantuan Dana untuk Pengembangan Desa Wisata Jawa Timur

MOJOKERTO - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyelenggarakan Kegiatan Literasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dukungan Pengembangan Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (DPUP) 2023 di Kabupaten Mojokerto, Sabtu 7 Oktober 2023.

Seremonial penandatanganan perjanjian kerjasama penyerahan bantuan dana untuk dukungan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan kepada pada lima desa wisata di Jawa Timur ini turut didampingi dan disaksikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BACA JUGA:

Program Dukungan Pengembangan Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (DPUP) 2023 merupakan keberlanjutan dari program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 dan 2022.

Selain bantuan dana yang diberikan berupa uang untuk pembelian peralatan pendukung produksi usaha parekraf, Kemenparekraf juga memberikan pemahaman tentang literasi keuangan kepada peserta perwakilan dari Desa Wisata Serang Kabupaten Blitar, Desa Wisata Kampung Blekok Kabupaten Situbondo, Desa Wisata Sanankerto Kabupaten Malang dan Desa Wisata Taman Sari Kabupaten Banyuwangi. Pemberian bantuan bagi desa wisata merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk menjadikan desa wisata lebih tangguh ke depan dengan daya tarik wisata yang lebih beragam dan kemampuan membangun produk ekonomi kreatif unggulan.

BACA JUGA:

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melalui sambutannya menyampaikan, program DPUP diadakan sebagai tindak lanjut bagi 50 desa/kampung wisata terbaik pada ADWI 2021 dan 2022.

“Desa Wisata menjadi salah satu penyumbang kontribusi investasi pariwisata serta destinasi wisata. Program DPUP salah satu upaya dalam membantu mengembangkan usaha yang ada di desa wisata. Bersamaan dengan DPUP, Kemenparekraf juga memberikan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam hal literasi keuangan. Hal ini dalam rangka menerapkan strategi up skilling, re skilling, dan new skilling. Untuk tetap semangat dan bergerak cepat dengan semangat Gercep, Geber dan Gaspol sehingga target pada tahun 2024 dapat melahirkan 4,4 juta lapangan pekerjaan dapat tercapai," ungkap Sandiaga dalam keterangan resmi dikutip Minggu (8/10/2023).