BRI Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Banjir Binjai

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |14:24 WIB
BRI Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Banjir Binjai
BRI beri bantuan ke warga terdampak banjir Binjai. (Foto: MPI)
MEDAN – Sejumlah wilayah di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dilanda banjir bandang akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut pada Jumat 6 Oktober 2023.

BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli melakukan penyaluran bantuan tanggap bencana bagi warga terdampak.

Bantuan-bantuan yang disalurkan berupa paket makanan cepat saji dan lain lain. Bantuan diserahkan langsung oleh pekerja BRI melalui Unit Kerja BRI terdekat dengan wilayah bencana.

“BRI bergerak cepat memberikan bantuan bagi warga terdampak. Kami juga memastikan, masyarakat yang terdampak Wilayah Binjai mendapatkan bantuan yang dapat meringankan beban mereka,” ungkap Aris Hartanto, Reginal CEO BRI Medan dalam keterangan resmi, Minggu (8/10/2023).

BRI juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bersinergi dalam menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir sebagai upaya meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pasca bencana.

Aris menegaskan, BRI sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia, melalui program BRI Peduli selalu turut berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana.

