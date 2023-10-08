Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pasokan Beras Kurang, Jokowi Minta Bulog Tambah 1,5 Juta Ton hingga Akhir Tahun

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |17:30 WIB
Pasokan Beras Kurang, Jokowi Minta Bulog Tambah 1,5 Juta Ton hingga Akhir Tahun
Presiden Jokowi minta Bulog tambah stok beras. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pasokan beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) masih kurang. Hal itu disebabkan oleh menurunnya tingkat produksi di level petani, dampak fenomena El Nino.

Kepala Negara pun menargetkan adanya penambahan stok beras sebanyak 1,5 juta ton yang nantinya diserap Perum Bulog hingga akhir tahun ini.

 BACA JUGA:

"Oleh sebab itu kita tambah 1,5 juta ton cadangan (beras), karena cadangan kita El Nino apapun memberikan pengaruh pada produksi, memberikan pengaruh pada hasil panen yang ada," ujar Jokowi saat meninjau panen raya di Subang, Jawa Barat, dikutip di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (8/10/2023).

Saat ini pasokan beras yang sudah diamankan Bulog sudah mencapai 1,7 juta ton. Cadangan beras pemerintah pemerintah ini terus digelontorkan di pasar tradisional dan retail modern.

BACA JUGA:

Jokowi Akan Bertemu Syahrul Yasin Limpo di Istana Merdeka Nanti Malam 

"Tapi memang tetap masih kurang, sehingga dari stok yang ada di Bulog saat ini 1,7 juta ton, kita masih nambah lagi sampe akhir tahun 1,5 juta ton," ucapnya.

Halaman:
1 2
