3 Rahasia Belanja Pintar dan Hemat Ala Gen Z

JAKARTA - Gen Z perlu memperhatikan cara hingga tips belanja hemat agar pengeluaran tidak boncos.

Di mana mereka perlu memikirkan dengan matang saat ingin berbelanja.

Karena nyatanya ketika melihat banyak promo yang berseliweran, rasanya ingin memasukkan semua barang ke dalam keranjang.

Dilansir dari akun resmi instagram @pritaghozie pada Minggu (8/10/2023) rahasia Gen Z atur belanja yang tepat agar tak bonsos.

1. Belanja Langsung

Walaupun saat ini Gen Z telah terpapar oleh teknologi e menurut penelitian Gen Z lebih lebih suka belanja langsung.

Disebabkan karena bisa kasih pengalaman langsung ke mereka instant gratification. Sehingga godaan akan instannya belanja secara online bukan faktor utama buat Gen- Z

2. Memilih Produk Ramah Lingkungan

Gen Z sangat peduli terhadap isu sosial yang lingkungan merupakan salah satu isu sosial. Mereka tidak masalah belanja produk yang lebih mahal asal mendukung isu sosial yang mereka pedulikan juga.

Artinya Gen Z melakukan riset produk terlebih dahulu sebelum membeli. Mereka meluangkan waktu demi membeli produk terbaik dan tercocok buat mereka.