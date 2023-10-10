Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Cara Mengatasi Error saat Login SSCASN 2023

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |03:01 WIB
3 Cara Mengatasi Error saat Login SSCASN 2023
Cara atasi web SSCASN 2023 error. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Banyak pelamar CPNS 2023 mengeluhkan tak bisa login ke akun SSCASN.

Di mana mereka malah mendapati tulisan Application is Not Available.

 BACA JUGA:

Ini disebabkan karena kesalahan sistem internet atau banyaknya data pelamar yang masuk sehingga membuat web pendaftaran SSCASN error.

Berikut langkah mengatasi saat login SSCASN error:

1. Hapus Cache

Terkadang cache dan cookies yang tersimpan di browser yang menyebabkan masalah saat login ke SSCASN BKN.

Cobalah untuk menghapus cache dan cookies browser Anda, lalu coba login kembali.

 BACA JUGA:

2. Coba untuk Menunggu

Jika cara pertama tidak dapat teratasi, kemungkinan ada masalah dengan server SSCASN BKN itu sendiri.

Jika ini terjadi, maka Anda dapat menunggu hingga sistem kembali normal atau mengunjungi situs web resmi BKN agar mendapatkan informasi terbaru

Halaman:
1 2
