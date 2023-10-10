MNC Guna Usaha-Binawan Group Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

JAKARTA - PT MNC Guna Usaha Indonesia menggandeng Binawan Group untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan khususnya di kalangan mahasiswa.

Head of Corporate Strategi & Compliance PT MNC Guna Usaha Indonesia Auditya Sandi Aryata mengatakan, literasi dan Inklusi keuangan yang digelar di Universitas Binawan, Kramat Jati, Jakarta Timur, bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa baru mengenai pembiayaan yang sehat.

BACA JUGA: MNC Guna Usaha Indonesia Kunjungi Factory PT Sany Indonesia Machinery di Karawang

"Kami memberikan pemaparan mengenai bagaimana mengelola keuangan yang baik, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan utang yang produktif, serta bagaimana caranya agar teman-teman mahasiswa baru ini bisa sukses untuk kedepannya dalam melakukan perencanaan keuangan," kata Sandi di Universitas Binawan, Selasa (10/10/2023).

Sandi berharap dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa nantinya bisa menjadi orang-orang yang melek akan keuangan sehingga tidak terjerumus pada utang yang tidak produktif.

"Jangan sampai dari mereka sendiri akan terjebak pada suatu keadaan di mana mereka akan berkutat dengan utang-utang yang tidak produktif dan utang-utang yang beban yang mereka sehingga kehidupan mereka di masa depan akan menjadi lebih susah," ujarnya.

BACA JUGA: MNC Guna Usaha Indonesia Gelar Program Marketing Trainee

Sementara itu, Chief Marketing Officer Binawan Group Kristin Tan menyampaikan bahwa literasi dan inklusi keuangan tersebut merupakan rangkaian dari acara Pengenalan Kehidupan bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Binawan.

Universitas Binawan sendiri sudah berusia 46 tahun dan memiliki value khusus yakni berakhlak, digital, dan internasional.

"Jadi kami sangat mensupport untuk tenaga Indonesia Mahasiswa untuk bersaing dengan globalisasi atau dunia," ucap Kristin.