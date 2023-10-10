Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Guna Usaha-Binawan Group Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:07 WIB
MNC Guna Usaha-Binawan Group Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
MNC Guna Usaha dan Binawan Group Dorong Literasi Keuangan. (Foto; Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Guna Usaha Indonesia menggandeng Binawan Group untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan khususnya di kalangan mahasiswa.

Head of Corporate Strategi & Compliance PT MNC Guna Usaha Indonesia Auditya Sandi Aryata mengatakan, literasi dan Inklusi keuangan yang digelar di Universitas Binawan, Kramat Jati, Jakarta Timur, bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa baru mengenai pembiayaan yang sehat.

"Kami memberikan pemaparan mengenai bagaimana mengelola keuangan yang baik, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan utang yang produktif, serta bagaimana caranya agar teman-teman mahasiswa baru ini bisa sukses untuk kedepannya dalam melakukan perencanaan keuangan," kata Sandi di Universitas Binawan, Selasa (10/10/2023).

Sandi berharap dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa nantinya bisa menjadi orang-orang yang melek akan keuangan sehingga tidak terjerumus pada utang yang tidak produktif.

"Jangan sampai dari mereka sendiri akan terjebak pada suatu keadaan di mana mereka akan berkutat dengan utang-utang yang tidak produktif dan utang-utang yang beban yang mereka sehingga kehidupan mereka di masa depan akan menjadi lebih susah," ujarnya.

Sementara itu, Chief Marketing Officer Binawan Group Kristin Tan menyampaikan bahwa literasi dan inklusi keuangan tersebut merupakan rangkaian dari acara Pengenalan Kehidupan bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Binawan.

Universitas Binawan sendiri sudah berusia 46 tahun dan memiliki value khusus yakni berakhlak, digital, dan internasional.

"Jadi kami sangat mensupport untuk tenaga Indonesia Mahasiswa untuk bersaing dengan globalisasi atau dunia," ucap Kristin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178778//bei-CHnB_large.jpg
Kolaborasi BEI, MNC Sekuritas dan IAIN Kendari Pecahkan 2 Rekor MURI Sekaligus di Bulan Inklusi Keuangan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178766//asuransi-NmWz_large.jpg
Ini Cara Tingkatkan Indeks Literasi Asuransi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724//emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178594//rupiah-gUYf_large.jpg
UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178223//mnc_life-7jgm_large.jpg
MNC Life Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat Seminar di Horizon University Indonesia Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/278/3177787//mnc_sekuritas-EzWV_large.jpg
Sinergi MNC Sekuritas dan Lafkespri Literasi Pasar Modal di Kalangan Surveyor Akreditasi Klinik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement