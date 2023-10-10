JAKARTA - Heboh video yang memperlihatkan kabel di pinggir jalan terbakar.
Dikutip dari video yang dibagikan akun Instagram @kabar_cijantung, Selasa (10/10/2023), kejadian itu terjadi di dekat RS Pasar Rebo.
BACA JUGA:
"Kabel listrik terbakar karna cuaca panas yang cukup ekstrim," tulis akun itu.
Kemudian netizen menduga kalau terbakarnya kabel listrik itu karena cuaca panas yang terjadi akhir-akhir ini di Jakarta dan sekitarnya.
BACA JUGA:
"Belakangan ini cuaca di wilayah Jakarta memang cukup panas. Diharap berhati hati ya warga jika keluar rumah di siang hari," katanya.