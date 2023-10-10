Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh! Kabel Listrik PLN Terbakar Diduga akibat Cuaca Panas

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |20:12 WIB
Heboh! Kabel Listrik PLN Terbakar Diduga akibat Cuaca Panas
Kabel PLN dipinggir jalan terbakar. (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Heboh video yang memperlihatkan kabel di pinggir jalan terbakar.

Dikutip dari video yang dibagikan akun Instagram @kabar_cijantung, Selasa (10/10/2023), kejadian itu terjadi di dekat RS Pasar Rebo.

 BACA JUGA:

"Kabel listrik terbakar karna cuaca panas yang cukup ekstrim," tulis akun itu.

Kemudian netizen menduga kalau terbakarnya kabel listrik itu karena cuaca panas yang terjadi akhir-akhir ini di Jakarta dan sekitarnya.

 BACA JUGA:

"Belakangan ini cuaca di wilayah Jakarta memang cukup panas. Diharap berhati hati ya warga jika keluar rumah di siang hari," katanya.

Halaman:
1 2
