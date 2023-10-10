Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sulap Limbah Sawit Jadi Bahan Bakar PLTU, PLN Gandeng EKN

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |09:04 WIB
Sulap Limbah Sawit Jadi Bahan Bakar PLTU, PLN Gandeng EKN
Limbah Sawit Jadi Bahan Bakar PLTU (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui Sub Holding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menggandeng PT Elektrika Konstruksi Nusantara (EKN) dalam pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit menjadi biomassa untuk co-firing (bahan bakar alternatif) PLTU batu bara Bengkayang di Kalimantan Barat.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara, mengatakan pihaknya berupaya mendukung pemerintah dalam mencapai target pemanfaatan co-firing sebesar 10,2 juta ton pada 2025.

Guna mencapai target tersebut, pihaknya akan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga dalam prosesnya akan menciptakan multiplier effect, mengurai masalah sampah dan memacu pertumbuhan ekonomi.

”Melalui MoU ini PLN dan EKN akan secara bersama-sama mengolah biomassa dari tandan kosong kelapa sawit yang diproduksi masyarakat Sambas Kalimantan Barat. Biomassa ini akan kita gunakan sebagai co-firing pengganti batu bara di PLTU Bengkayang,” kata Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Menurut Iwan, program co-firing ini sangat spesial karena secara langsung melibatkan masyakat setempat. Hal ini pun sejalan dengan prinsip Enviroment, Sustainability and Governance (ESG) dalam mendorong perekonomian masyarakat sekitar.

