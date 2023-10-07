Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengembangan Bisnis Listrik, Begini Cara PLN EPI

Hafizhuddin , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |09:38 WIB
Pengembangan Bisnis Listrik, Begini Cara PLN EPI
Cara PLN EPI kembangkan bisnis listrik (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) akan meningkatkan kelincahan perusahaan dalam pengembangan bisnis.

Dalam pemenuhan kebutuhan listrik, PLN EPI menghadapi tantangan yang naik dari 10 triliun transaksi menjadi 180 trilliun transaksi.

"Baik saat terbentuk dan beroperasinya PLN EPI yang baru lahir, yang ibarat bayi baru lahir kemudian disuruh berlari," ujar Direktur PLN EPI Iwan Agung Firstantara dalam keterangan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

Menurut Iwan, PLN EPI terbentuk dari berbagai entitas group yang tergabung menjadi satu, yaitu divisi batubara PLN, divisi gas dan BBM PLN, dan bagian-bagian direktorat biomassa di bagian PLN maupun di anak-anak perusahaan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, PLN EPI merumuskan strategi salah satunya dengan mengintegrasikan manajemen dengan kantor baru yang sebelumnya terpisah lokasi. Kantor baru ini diresmikan Dirut PLN Darmawan Prasodjo di Centennial Tower.

"Kita terpisah jarak, tapi alhamdulillah kondisi tersebut tidak menjadi hambatan," katanya.

