HOME FINANCE HOT ISSUE

Kini Sepi, Target Penumpang LRT Jabodebek Siapa Usai Harga Tiket Naik?

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |16:24 WIB
Kini Sepi, Target Penumpang LRT Jabodebek Siapa Usai Harga Tiket Naik?
LRT Jabodebek dikabarkan sepi penumpang. (Foto: KAI)
JAKARTA - LRT Jabodebek dikabarkan kini mulai sepi penumpang usai promo tarif tiket Rp5.000 berakhir pada 30 September 2023.

Kepala Humas LRT Kuswardojo menerangkan alasan mulai sepinya pengguna LRT dikarenakan berakhirnya tarif promo tetap atau flat sebesar Rp5.000.

“Terjadi penurunan jumlah pengguna LRT Jabodebek setelah diberlakukannya tarif promo kedua oleh Kemenhub,” katanya kepada Okezone, Rabu (11/10/2023).

Menurutnya, sejumlah masyarakat memanfaatkan sekali tarif promo yang tersedia pada LRT untuk berwisata serta merasakan sensasi kereta tanpa masinis.

“Ini menunjukkan bahwa benar masyarakat memanfaatkan tarif flat Rp5.000 saat itu untuk berwisata dan ingin merasakan sensasi kereta tanpa masinis,” jelasnya.

Halaman:
1 2
