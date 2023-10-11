Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Podcast Aksi Nyata Perindo, Ini Kunci Sukses agar UMKM Naik Kelas

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |17:46 WIB
Podcast Aksi Nyata Perindo, Ini Kunci Sukses agar UMKM Naik Kelas
Podcast Aksi Nyata Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Podcast Aksi Nyata Perindo mengupas kunci sukses agar UMKM naik kelas. Partai Perindo terus melakukan aksi nyata membantu masyarakat dengan memberikan bantuan gerobak kepada UMKM di seluruh Indonesia.

Bacaleg DPRD Provinsi Banten Dapil 7 Partai Perindo Julia Mihardja mengatakan bahwa program berikan gerobak Partai Perindo dilakukan agar masyarakat Indonesia dapat memaksimalkan potensi dirinya.

Pasalnya kata Julia jika masyarakat hanya diberikan bantuan berupa bahan pokok saja tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan mereka maupun sekitarnya. Hal tersebut lantaran pemberian itu hanya sekali guna.

Berbeda dengan program pemberian gerobak Partai Perindo, masyarakat mendapatkan alat yang bisa digunakan untuk menghasilkan penghasilan. Bahkan bisa memberikan lapangan kerja kepada orang lain.

"Saya senang dengan program ini, di mana partai Perindo tidak memberikan ikan yang saja, tapi alat pancingnya. Di mana masyarakat diharuskan berusaha dan ini tidak ada habisnya," katanya dalam program Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'UMKM Naik Kelas, Solusi Ciptakan Lapangan Kerja', Rabu (11/10/2023).

Halaman:
1 2
