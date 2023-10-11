Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerbangan ke Bali Lewat Bandara Kertajati Lebih Murah, Segini Harganya

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |20:11 WIB
Penerbangan ke Bali Lewat Bandara Kertajati Lebih Murah, Segini Harganya
Segini harga tiket ke Bali dari bandara Kertajati. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penerbangan menggunakan pesawat jet dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung akan dipindahkan ke Bandara Kertajati, Majalengka mulai 29 Oktober 2023.

Adapun rute penerbangan yang dialihkan ke Bandara Kertajati seperti Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Denpasar, Makassar, Medan, Palembang.

 BACA JUGA:

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan bahwa penerbangan dari Bandara Kertajati ke Denpasar Bali lebih murah dibandingkan berangkat dari Jakarta.

Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni mengatakan tiket keberangkatan dari Kertajati ke Bali hanya dikenakan biaya Rp600 ribu.

Halaman:
1 2
