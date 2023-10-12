Sri Mulyani-Gubernur BI Hadiri Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank di Maroko, Bahas Apa?

JAKARTA - Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank (IMF-World Bank), termasuk didalamnya Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (FMCBG) diselenggarakan pada tanggal 10-15 Oktober 2023 di Marakesh, Maroko.

Pertemuan turut dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Menghadapi kondisi ekonomi yang kompleks, pada rangkaian pertemuan tersebut, Perry mendorong penggunaan bauran kebijakan bank sentral yang tidak bertumpu pada satu instrumen kebijakan saja namun mengkombinasikan berbagai kebijakan yaitu kebijakan suku bunga, kebijakan makroprudensial dan kebijakan stabilitas nilai tukar.

Serta menjelaskan strategi Indonesia dalam menghadapi tekanan inflasi yang berasal dari sisi supply maupun dari sisi demand dengan koordinasi kuat antara otoritas moneter dan fiskal.

"Penting juga upaya untuk mengatasi kondisi global yang terfragmentasi dengan berbagai upaya antara lain membuka kesempatan investasi, hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan terus mendorong pengembangan UMKM dengan mengembangkan cross border payment (CBP) untuk meningkatkan keterhubungan UMKM dengan pasar yang lebih luas," ujar Perry di Maroko, Kamis (11/10/2023).