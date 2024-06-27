2 Wanita Indonesia Jadi Direktur Bank Dunia

JAKARTA - Indonesia meraih prestasi gemilang dengan penunjukan dua wanita terkemuka sebagai Direktur di Bank Dunia. Hal tersebut menandai kontribusi mereka dalam ekonomi global.

Bank Dunia, sebagai salah satu lembaga pendanaan terbesar di dunia untuk negara-negara berkembang, telah melihat partisipasi dua orang Indonesia sebagai Direktur Pelaksana.

Mereka dipilih atas dasar prestasi ekonomi mereka yang mengesankan, menjadikan mereka Srikandi Indonesia yang mengukir sejarah dalam lembaga keuangan internasional.

Kesuksesan dua wanita tersebut adalah sebuah pencapaian yang membanggakan dan menginspirasi banyak orang.

Berikut 2 wanita Indonesia yang jadi direktur Bank Dunia:

1. Sri Mulyani Indrawati

Selama periode 2010 hingga 2016, Sri Mulyani Indrawati menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Operating Officer di Bank Dunia, dengan tanggung jawab mengawasi operasional bank tersebut secara global.

Sebelum bergabung dengan Bank Dunia, Sri memiliki pengalaman sebagai menteri keuangan Indonesia dan juga sebagai menteri koordinator urusan ekonomi. Sebelumnya, Ia juga pernah menjabat sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dan direktur eksekutif di Dana Moneter Internasional.

Dalam tugasnya sebagai direktur Bank Dunia, Ia bekerja sama dengan negara-negara klien dan anggota untuk merancang strategi operasional yang menanggapi tantangan pembangunan baru dan berkelanjutan.