3 Direktur Bank Dunia dari Indonesia, Ini Profilnya hingga Karier Cemerlang

JAKARTA - Indonesia memiliki sejumlah tokoh yang sukses menduduki posisi penting di Bank Dunia. Keberhasilan ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kompeten di tingkat internasional.

Terdapat 3 daftar orang Indonesia yang pernah menempati posisi Direktur di Bank Dunia. Jajaran orang ini dipilih karena pencapaian unggul mereka di bidang ekonomi.

Di sisi lain, ada dua wanita Indonesia yang pernah menjadi anggota lembaga keuangan internasional tersebut.

berikut Okezone merangkum daftar direktur bank dunia dari Indonesia, Kamis (27/6/2024):

1. Sri Mulyani Indrawati

Dia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Selama periode 2010 hingga 2016, Sri Mulyani Indrawati menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Operating Officer di Bank Dunia, dengan tanggung jawab mengawasi operasional bank tersebut secara global.

Sebelum bergabung dengan Bank Dunia, Sri memiliki pengalaman sebagai menteri keuangan Indonesia dan juga sebagai menteri koordinator urusan ekonomi. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dan direktur eksekutif di Dana Moneter Internasional.

Dalam tugasnya sebagai direktur Bank Dunia, dia bekerja sama dengan negara-negara klien dan anggota untuk merancang strategi operasional yang menanggapi tantangan pembangunan baru dan berkelanjutan.

Strategi tersebut bertujuan untuk mendukung Bank Dunia dalam upaya mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga sering mewakili Kelompok Bank Dunia dalam pertemuan G20 dan forum internasional lainnya. Ia juga bertanggung jawab atas pengaturan strategis dan kerangka kebijakan IDA, yang merupakan sumber bantuan utama bagi 77 negara termiskin di dunia.

Sri Mulyani juga aktif memimpin Dewan Penasihat Kelompok Bank Dunia mengenai Gender dan Pembangunan, yang menghubungkan pemimpin dan ahli global dalam diskusi tentang isu-isu gender, termasuk dari sektor swasta.

Pengalaman Sri Mulyani tidak hanya menjabat sebagai Menteri dan Direktur saja, Ia juga sebelumnya adalah anggota fakultas di Universitas Indonesia dan profesor tamu di Sekolah Kebijakan Publik Andrew Young di Universitas Negeri Georgia. Ia meraih gelar doktor ekonomi dari Universitas Illinois dan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia.

Pada tahun 2016, Sri Mulyani Indrawati mengakhiri masa tugasnya di Bank Dunia setelah dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat kembali sebagai menteri keuangan.