Gantikan Posisi Menko Luhut, Erick Thohir: Sangat Berat

JAKARTA - Presiden Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir menggantikan tugas Luhut Binsar Pandjaitan. Erick ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Ad-Interim selama Luhut Binsar Pandjaitan menjalani perawatan kesehatan.

Erick menyebut amanah tersebut sangat berat, namun menurutnya tugas baru itu bentuk kepercayaan Presiden terhadap dirinya. Karena itu, dia akan menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.

“Saya tentu berterima kasih atas kepercayaan Bapak Presiden kepada saya, Amanah ini sangat berat tapi harus. Saya bisa lakukan sebaik-baiknya,” ujar Erick melalui video pendek, Kamis (12/10/2023).

Dia optimis Kementerian yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan sangat kuat sehingga selama dirinya mengambil alih sementara posisi tersebut juga dapat terkoordinasi dengan baik.

“Saya yakini di tempat Pak Menko Marinves Pak Luhut punya tim yang sangat kuat tidak mungkin selama ini banyak kerjaan-kerjaan yang didorong pak Menko berhasil,” lanjutnya.

Erick menambahkan, bentuk penguatan dan kerjasama tim yang bagus tercermin dari kerjasama yang selama ini dilakukan antara Kementerian yang dipimpin dirinya dan Luhut dapat berjalan dengan sangat baik.