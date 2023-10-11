Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Partai Perindo Doakan Kesembuhan Menko Luhut

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |17:46 WIB
Partai Perindo Doakan Kesembuhan Menko Luhut
Partai Perindo doakan kesembuhan Menko Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Yusuf Lakaseng mendoakan kesembuhan untuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Di mana sebelumnya, pensiunan Jenderal Kopassus itu dikabarkan terbaring di rumah sakit akibat kelelahan sejak pekan lalu.

 BACA JUGA:

"Doa terbaik untuk kesembuhan Pak Luhut, dia adalah Menteri yang telah bekerja luar biasa di tengah usia yang sudah yang tidak muda lagi," kata Yusuf kepada wartawan, Rabu (11/10/2023).

Menurut Yusuf, Luhut merupakan menteri yang serba bisa. Sehingga tak heran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mempercayainya untuk mengemban tugas di luar tupoksinya.

 BACA JUGA:

"Opung Luhut sangat wajar kelelahan. Semoga segera sembuh Pak Luhut, doa rakyat Indonesia untuk kesembuhanmu," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
