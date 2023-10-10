Sakit dan Dirawat oleh Dokter Kepresidenan, Luhut: Terima Kasih Pak Jokowi

Menko Luhut Binsar Pandjaitan terima kasih ke Presiden Jokowi yang memperhatikannya saat sakit. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu memperhatikannya saat sakit.

Dia pun mengucapkan rasa terima kasih karena Presiden Jokowi sampai menurunkan dokter kepresiden untuk mengecek Luhut.

BACA JUGA:

"Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Presiden @Jokowi yang sudah memberikan tim dokter kepresidenan beserta perawat untuk merawat saya hingga sampai pada kondisi yang telah membaik saat ini," tulis Luhut di akun resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (10/10/2023).

Dia pun mengaku kalau saat itu dukungan dan doa yang diberikan oleh keluarga, teman-teman, serta seluruh masyarakat Indonesia adalah kekuatan dan semangatnya.

BACA JUGA:

"Thank you for all the love and support that you have given to me. Karena sebagai makhluk lemah, saya hanya mampu berusaha dan berdoa, biarlah Tuhan YME yang membalas niat, doa, dan perbuatan baik anda semua," katanya.

Dia pun menyebut kalau kala itu sakit yang dirasakan cukup parah dan tak biasanya.