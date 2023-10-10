Advertisement
Luhut saat Sakit, sang Istri: Istirahat Dengarkan Tubuhmu Dulu Pa

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |19:35 WIB
Luhut saat Sakit, sang Istri: Istirahat Dengarkan Tubuhmu Dulu Pa
Menko Luhut Binsar Pandjaitan ceritakan soal kekhawatiran istrinya saat sakit. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan soal kondisinya yang sempat sakit.

Dia mengaku kalau kala itu sakit yang dirasakan cukup parah dan tak biasanya. Bahkan hal itu sampai membuat sang istri begitu khawatir.

"Beberapa hari yang lalu setelah menghadiri suatu kegiatan, tiba-tiba saya merasa kelelahan yang amat luar biasa. Rasa lelah ini tak seperti yang biasa saya rasakan selepas bekerja. Melihat kondisi suaminya yang tidak wajar tersebut, istri saya kemudian berinisiatif membawa saya ke salah satu Rumah Sakit di Jakarta untuk tindakan preventif lebih lanjut," tulis Luhut di akun resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (10/10/2023).

Dia menyebut kalau selama beberapa hari tim medis tidak mengizinkannya beraktivitas di luar ruangan.

"Dengan kondisi yang seperti itu, praktis selama beberapa hari saya tidak diizinkan oleh tim dokter untuk beraktivitas seperti biasa. Bahkan untuk sekedar mengecek kabar dan berita terkini yang rutin saya lakukan setiap pagi, saya tak diperbolehkan oleh istri. 'Istirahat dan dengarkan tubuhmu dahulu, Pa,' ucapnya saat itu," tambah Luhut.

Sebagai orang yang terbiasa bekerja dan aktif berkegiatan, berada di Rumah Sakit selama beberapa hari memang membuatnya cukup bosan.

"Tapi saya yakin sikap istri dan keputusan tim dokter adalah yang terbaik untuk saya saat ini. Saya memahami bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat mutlak diketahui oleh publik, untuk itu saya merasa perlu untuk berbagi kabar mengenai kondisi saya," katanya.

