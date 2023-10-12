Viral Video Penumpang KRL Numpuk di Stasiun Sudirman

JAKARTA – Viral video penumpang KRL numpuk di Stasiun Sudirman. Terjadi penumpukan penumpang yang luar biasa di Stasiun Sudirman pada Rabu 11 Oktober 2023.

Penumpukan tersebut terjadi di dalam Stasiun Sudirman tepatnya di peron KRL dan eskalator.

Terlihat dalam video yang diunggah akun @love_jkt dikutip, Kamis (12/10/2023). Situasi keos di mana membludaknya dan menumpuknya penumpang di Stasiun Sudirman pada Rabu malam.

Para penumpang kerap sekali saling berebut untuk menaiki KRL. Bahkan ada yang sampai dorongan-dorongan saat menaiki tangga demi tidak tertinggal kereta.

Beberapa pengguna KRL terlihat kesal akibat kepadatan penumpang selalu terjadi di Stasiun Sudirman.

“Dari dulu ini Stasiun Sudirman kalau jam tertentu di luar nalar dan anehnya enggak ada perbaikan atau solusi jelas,” kata @alika.utama