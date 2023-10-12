Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Video Penumpang KRL Numpuk di Stasiun Sudirman

Rio Adryawan , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |11:52 WIB
Viral Video Penumpang KRL Numpuk di Stasiun Sudirman
Penumpang KRL numpuk di Stasiun Sudirman (Foto: Instagam love JKT)
A
A
A

JAKARTAViral video penumpang KRL numpuk di Stasiun Sudirman. Terjadi penumpukan penumpang yang luar biasa di Stasiun Sudirman pada Rabu 11 Oktober 2023.

Penumpukan tersebut terjadi di dalam Stasiun Sudirman tepatnya di peron KRL dan eskalator.

Terlihat dalam video yang diunggah akun @love_jkt dikutip, Kamis (12/10/2023). Situasi keos di mana membludaknya dan menumpuknya penumpang di Stasiun Sudirman pada Rabu malam.

Para penumpang kerap sekali saling berebut untuk menaiki KRL. Bahkan ada yang sampai dorongan-dorongan saat menaiki tangga demi tidak tertinggal kereta.

Beberapa pengguna KRL terlihat kesal akibat kepadatan penumpang selalu terjadi di Stasiun Sudirman.

“Dari dulu ini Stasiun Sudirman kalau jam tertentu di luar nalar dan anehnya enggak ada perbaikan atau solusi jelas,” kata @alika.utama

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159468/krl-y3Ee_large.jpg
Stasiun Karet Tak Ditutup, tapi Diintegrasikan dengan BNI City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/320/3109401/krl-0JPY_large.jpg
3 Fakta Stasiun Karet Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/320/3109288/stasiun_karet-vDhl_large.jpg
Stasiun Karet Ditutup Mulai April 2025, Penumpang Naik Turun KRL di BNI City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/320/3109207/kci-yO1Y_large.jpg
Tambah 15 Perjalanan, KAI Commuter Targetkan Penumpang KRL Tembus 383,7 Juta di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/320/3109195/krl-tqRV_large.jpg
KCI Utang Rp3,6 Triliun Buat Impor KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/320/3101019/stasiun_karet-XJdy_large.jpg
7 Fakta Stasiun Karet Bakal Ditutup, Penumpang KRL Turun di BNI City
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement