Kapan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2023? Ini Jadwalnya

JAKARTA - Pendaftaran seleksi CASN 2023 untuk seleksi CPNS dan PPPK sudah resmi ditutup. Hasil seleksi administrasi akan ke luar pada 15 Oktober 2023.

“Pelamar yang telah berhasil menyelesaikan pendaftaran mulai hari ini sudah bisa mencetak kartu pendaftaran di portal SSCASN. Selanjutnya pelamar tinggal menunggu hasil seleksi administrasi karena verifikasi dari masing-masing instansi sudah berjalan paralel sejak pendaftaran dibuka,” ujar Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen.

Merujuk pada penyesuaian jadwal seleksi CASN 2023 tanggal 9 Oktober, pengumuman hasil seleksi administrasi akan berlangsung mulai 15 Oktober 2023.

Jumlah pelamar seleksi CPNS dan PPPK yang mendaftar di portal SSCASN BKN mencapai 2.409.882 orang.

Berikut adalah total jumlah pelamar CPNS 2023.

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 231.109 orang

2. Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi 222.627 orang

3. Kejaksaan Agung 214.207 orang

4. Mahkamah Agung RI 83.402 orang

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 65.164 orang

6. Badan Intelijen Negara 57.434 orang

7. Sekretariat Jenderal DPR RI 35.869 orang