Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2023? Ini Jadwalnya

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |03:05 WIB
Kapan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2023? Ini Jadwalnya
Pendaftaran Seleksi CPNS 2023 Ditutup. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran seleksi CASN 2023 untuk seleksi CPNS dan PPPK sudah resmi ditutup. Hasil seleksi administrasi akan ke luar pada 15 Oktober 2023.

“Pelamar yang telah berhasil menyelesaikan pendaftaran mulai hari ini sudah bisa mencetak kartu pendaftaran di portal SSCASN. Selanjutnya pelamar tinggal menunggu hasil seleksi administrasi karena verifikasi dari masing-masing instansi sudah berjalan paralel sejak pendaftaran dibuka,” ujar Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen.

Merujuk pada penyesuaian jadwal seleksi CASN 2023 tanggal 9 Oktober, pengumuman hasil seleksi administrasi akan berlangsung mulai 15 Oktober 2023.

Jumlah pelamar seleksi CPNS dan PPPK yang mendaftar di portal SSCASN BKN mencapai 2.409.882 orang.

Berikut adalah total jumlah pelamar CPNS 2023.

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 231.109 orang

2. Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi 222.627 orang

3. Kejaksaan Agung 214.207 orang

4. Mahkamah Agung RI 83.402 orang

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 65.164 orang

6. Badan Intelijen Negara 57.434 orang

7. Sekretariat Jenderal DPR RI 35.869 orang

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/320/3120758/cpns-zH9E_large.jpg
Pengangkatan CPNS 2024 Ditunda, Ini Alasan Menpan RB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/320/3058265/cara-beli-e-meterai-untuk-pendaftaran-cpns-2024-Vl5KWl8CiO.jpg
Cara Beli e-Meterai untuk Pendaftaran CPNS 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/320/2957183/update-cpns-2023-pengumuman-hasil-sanggah-hingga-20-januari-qTLCd1jspc.jpg
Update CPNS 2023, Pengumuman Hasil Sanggah hingga 20 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/320/2952376/kemenag-umumkan-hasil-seleksi-cpns-2023-59-peserta-lulus-dari-68-formasi-SytuzZPcjF.jpg
Kemenag Umumkan Hasil Seleksi CPNS 2023, 59 Peserta Lulus dari 68 Formasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/320/2950046/pemerintah-buka-rekrutmen-casn-2024-dengan-2-3-juta-formasi-ada-seleksi-cpns-dan-pppk-qTIM6Z5hp9.jpg
Pemerintah Buka Rekrutmen CASN 2024 dengan 2,3 Juta Formasi, Ada Seleksi CPNS dan PPPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/320/2949125/siap-siap-seleksi-cpns-2024-utamakan-formasi-guru-dan-tenaga-kesehatan-AagbY861RH.jpg
Siap-Siap Seleksi CPNS 2024 Utamakan Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement